Adele, che figurino! La cantante si mostra in TV con un fisico perfetto e annuncia: “Sarò al Saturday Night Live”

Adele si è mostrata in una forma incredibile, scatenando l’apprezzamento dei suoi tantissimi fan.

La cantante è comparsa con un vestito sexy per il nuovo promo di Saturday Night Live.

La 32enne sarà ospite dello spettacolo comico della NBC questo fine settimana, e sarà la prima volta che si mostrerà in tv con il suo nuovo fisico, dopo aver lavorato molto nell’ultimo anno per eliminare i chili in eccesso.

Adele ha fatto sapere che potrebbe anche cantare durante il programma, e anche questa notizia ha contribuito a fomentare i suoi ammiratori. Nel video promozionale, dove la cantante compare con l’ospite musicale ufficiale H.E.R. e la comica Kate McKinnon, la vincitrice del Grammy Award indossa un top di raso scintillante e pantaloni neri che esaltano al massimo il suo fisico snello e longilineo.

A causa dei protocolli di sicurezza anti-coronavirus, tutti e tre indossavano maschere facciali nere.

Nell’annunciare su Instagram la sua apparizione al Saturday Night Live, la 32enne ha scritto: “Sono così entusiasta di tutto ciò !! E anche assolutamente terrorizzata!”.

Proprio in quell’occasione Adele disse che non ci sarebbe stata nessuna esibizione musicale, perchè voleva concentrarsi solo sul programma. Tuttavia, non è da escludere che la cantante proponga qualcuno dei suoi pezzi celebri.

