Cotto e Mangiato ricetta 28 ottobre 2020: minestrone tiepido al nasello

Con ospite oggi Moreno Cedroni, Tessa ha proposto a Cotto e Mangiato un minestrone tiepido al nasello.

La ricetta

Per preparare questo minestrone servono:

Zucchine

Broccoli

Cavolfiori

Sedano

Patate

Foglie di basilico

Ceci

Fagioli neri

Carote

Cipolle

Procedimento

Mettere a fare il brodo di pesce con la spina del nasello le cipolle e il sedano. Dopodiché mettere a preparare il minestrone. In una pentola alta con olio mettere prima le zucchine poi le patate, dunque aggiungere carote broccoli e cavolfiori. Va diluito a poco a poco col brodo di pesce preparato.

Infine solo in ultima cottura aggiungere prima i ceci e poi i fagioli neri già cotti. Frattanto in una padella far rosolare il nasello tagliato a tocchetti dunque versare Il minestrone in una zuppa è adagiare il pesce sopra.

