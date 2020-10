Film horror per il tuo Halloween: 5 titoli contemporanei da non perdere

All’avvicinarsi della notte delle streghe, arriva quell’atmosfera trepidante tipica di fine Ottobre. Noi vogliamo aiutarla, con una serie di film dediti a togliervi il sonno.

A tal fine abbiamo già pubblicato la nostra lista di classici dell’orrore da riscoprire. Tuttavia il genere horror è vivo oggi più che mai, quindi ecco la nostra lista di film contemporanei che vi metteranno i mostri nell’angolo dell’occhio.

5 – L’evocazione (The Conjuring)

Ispirato ad eventi realmente accaduti a Ed e Lorraine Warren, ricercatori del paranormale inglesi, il film è l’espressione moderna della classica casa infestata.

Quando una coppia e le loro 5 figlie si trasferiscono in una classica casa vittoriana, eventi soprannaturali iniziano a verificarsi ogni notte. In un crescendo di manifestazioni ultraterrene che minacciano l’integrità della famiglia, i ricercatori Ed e Loraine Warren saranno l’unica speranza di salvezza.

Anche loro però saranno in pericolo di fronte alle potenti forze all’opera.

4 – Un Posto Tranquillo

Il debutto alla regia di John Krasinski (The Office, Jack Ryan), Un Posto Tranquillo ci mostra una società annichilita da dei mostri misteriosi. I pochi sopravvissuti vivono nelle campagne, isolati, facendo del loro meglio per condurre una vita “normale”.

La difficoltà maggiore? Per sopravvivere in questo mondo bisogna essere in grado di non produrre alcun rumore. Basta camminare su di un ramoscello, far cader un bicchiere o alzare un filo la voce per segnare la propria fine.

Un horror/thriller intenso ed originale che insegna l’importanza di vivere in un posto tranquillo.

3 – Creep

Creep è un film del genere found footage che non intende risparmiare colpi.

Un videografo viene assunto da un estraneo per recarsi con lui in una baita in montagna. L’uomo sostiene di avere una malattia terminale e di voler filmare 2 giorni di “vita normale” da poter lasciare al figlio nascituro.

Aaron, il videografo, imparerà a sue spese che questa è una terribile bugia, ed il documentario che si ritroverà a filmare sarà molto più macabro e pericoloso.

2 – Scappa

L’esordio alla regia di Jordan Peele (Key & Peele), Scappa ha vinto un premio Oscar per la propria sceneggiatura. Sicuramente grazie al regista, questo film contiene una certa dose di umorismo la quale è rinfrescante in un film dell’orore.

Chris è un giovane fotografo di colore. La sua fidanzata Rose vuole portarlo a conoscere i genitori durante il weekend, dopo avergli garantito che suo papà avrebbe votato 3 volte per Obama e che la sua famiglia non è razzista.

Chris scoprirà piano piano che questo non è del tutto vero, facendo buon viso a cattivo gioco per amore di Rose. Nel corso del weekend i misteri su questa enigmatica famiglia bianca si ammasseranno uno sopra all’alto, convincendo sempre di più Chris a seguire il consiglio che il suo istinto gli sta gridando: Scappa!

1 – Le Radici Del Male

Le Radici del Male è uno dei film più destabilizzanti ed intensi a colpire il grande schermo in anni recenti.

Il film è a tratti un horror terrificante, a tratti un dramma psicologico raccapricciante. Fra i temi del film spiccano il senso di colpa, il dolore della perdita, l’ereditarietà della malattia mentale ed il danno che questi possono arrecare ad una famiglia.

Tutto questo avvolto in una storia di forze sovrannaturali all’opera contro una famiglia ignara.

Soltanto per i forti di stomaco e di cuore, raccomandiamo Le Radici del Male come il film Horror da guardare questo Halloween.

Ci auguriamo che la nostra lista vi impedisca di dormire.

