La star spagnola “distrugge” il calciatore portoghese: “Non ho mai visto un pene così piccolo”

Una star della reality TV spagnola che ha avuto un’avventura con un calciatore portoghese afferma che l’atleta avrebbe un micropene simile a un “verme perduto nella foresta amazzonica”.

Mari Cielo Pajares ha raggiunto la fama nella sua terra natale dopo aver recitato nel game show La Cara Fuerte 2.

La Pajares, figlia del leggendario attore spagnolo Andres Parajes, ha parlato del suo passato come attrice di film per adulti, facendo anche riferimento al suo libro “Memoirs of a Whore”.

Proprio un passaggio riguardante le sue frequentazioni con un calciatore portoghese, che resta nell’anonimato ma che la stessa Pajares ha descritto come “molto bello”, sta scatenando molti commenti sul web.

“Quando era quasi l’alba, il portoghese ha deciso che era ora di andare a letto – racconta la star spagnola al Mundo Deportivo – Quando finalmente si è tolto i boxer… beh, era senza dubbio il più piccolo pene che avessi mai visto”.

La Pajares ha poi rincarato la dose: “Per masturbarlo avrei avuto bisogno di una pinzetta, oltre che di un microscopio e un GPS”.

La star spagnola ha poi aggiunto che non rivelerà mai l’identità del calciatore, perché non vuole “rovinargli la vita”.

“Era come un piccolo verme smarrito in una foresta pluviale amazzonica. Dirò solo che è molto bello, con addominali scolpiti”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui