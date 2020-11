Chi è Damiano Carrara? Biografia, carriera e vita privata del giudice di Bake Off Italia

Ecco chi è Damiano Carrara, età, carriera e vita privata del noto ed amato giudice di Bake Off Italia

Damiano Carrara è un noto pasticciere e chef , noto in televisione per il suo ruolo di giudice a Bake Off Italia 2020 e Cake Star su Canale 8. Diversi sono i libri di ricette che ad oggi ha pubblicato.

Il noto chef è nato a Lucca il 22 settembre 1985, sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la cucina. Inizialmente diventa bartender, poi decide di trasferirsi in Irlanda. Nel 2008 va a vivere in California insieme al fratello, qualche anno dopo è riuscito ad aprire due pasticcerie, le “Carrara Pastries”.

Negli Usa partecipa nel 2015 ad un cooking show su Food Network America, Spring Baking Championship, dove si aggiudica la vittoria e diventa molto noto. Svolge poi il ruolo di giudice in Food Network Star, Halloween Baking Championship e Spring Baking Championship. Ad oggi vive tra Lucca, Milano e Los Ageles.

Nel 2017 Damiano Carrara torna in Italia per ricoprire il ruolo di giudice a Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia. L’anno successivo affianca Katia Follesa nel programma Cake Star – Pasticciere in Sfida.

Da settembre 2020 è tornano a ricoprire il ruolo di giudice nella nuova edizione di Bake Off Italia 2020. Entro Natale, Covid permettendo, ha intenzione di aprire una pasticceria a Lucca.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Carrara è sempre stato molto riservato, non sono infatti molte le informazioni che si conoscono della sua sfera personale. Sappiamo che è fidanzato, ma non ha mai rivelato con chi. Oggi su Instagram Damiano Carrara ha postato una foto su Instagram insieme alla fidanzata, nella didascalia ha scritto: “Momenti speciali”, il volto della donna però non è visibile, lo chef continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sua identità.

Sara Fonte

