Che fine hanno fatto gli attori di Love me Licia? Non solo Cristina D’Avena: ecco cosa fanno gli altri

Uno dei cartoni animati più seguiti negli anni ’80 e ’90 era senza dubbio Kiss me Licia, che raccontava la storia d’amore tra Licia e Mirko, frontman della band Bee Hive.

In molti ricorderanno anche l’action movie tutto italiano, Love me Licia, che ebbe altre tre serie come seguito (Licia Dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia).

Love me Licia è di fatto un sequel del cartone animato, che si concludeva con il tour dei Bee Hive e l’annuncio del fidanzamento tra i due innamorati.

Ma che fine hanno fatto gli attori di Love me Licia? La protagonista, Licia, era interpretata da Cristina D’Avena, che è ancora sulla cresta dell’onda come cantante, attrice e conduttrice televisiva. Ultimamente, la D’Avena riscuote anche un enorme successo social, grazie alle sue foto su Instagram sempre molto apprezzate dai follower.

Mirko era invece interpretato da Pasquale Finicelli, che ha lasciato da tempo il mondo dello spettacolo. Oggi svolge la professione di autista.

Salvatore Landolina era invece Marrabbio, padre di Licia e gestore del ristorante Mambo. Landolina è attivo in teatro e anche nel doppiaggio, e nel corso della sua carriera ha prestato la voce anche a diversi personaggi dei cartoni animati.

Carriera nella telefonia internazionale per Sebastian Harrison, che in Love me Licia era il tastierista Satomi. Ha conseguito due lauree all’UCLA e oggi è manager di un’azienda del settore.

Anche il piccolo Andrea, alias Valerio Floriani, ha fatto carriera, laureandosi in Economia e Organizzazione aziendale all’Università Bocconi di Milano. Oggi ha 39 anni ed è manager di una importante azienda di consulenza americana.

