PlayStation 5, nessuna console nei negozi il giorno del lancio

Dopo una frenetica stagione di preordini, Sony ha annunciato oggi che non ci saranno console PlayStation 5 disponibili per gli acquisti nei negozi al dettaglio nella data di lancio della console.

L’azienda ha condiviso la notizia tramite un tweet e un post sul blog e sta fortemente scoraggiando i giocatori più impazienti a fare la fila fuori dai negozi. Sarebbe del tutto inutile. “Tutta la giornata di lancio delle vendite sarà condotta attraverso i negozi online dei nostri partner retail”, ha scritto Sid Shuman di Sony nel post del blog.

“Nessuna unità sarà disponibile in negozio per l’acquisto il giorno del lancio (12 o 19 novembre, a seconda della regione) – non pensate di campeggiare o di fare la fila presso il vostro rivenditore locale il giorno del lancio nella speranza di trovare una console PS5 da acquistare. Siate prudenti, restate a casa e fate il vostro ordine online”, ha aggiunto.

Si noti che questo non influisce sugli ordini effettuati per il ritiro in negozio. Se hai già preordinato una PlayStation 5 con Best Buy, GameStop, Target o un altro rivenditore e ti è stato confermato il ritiro il giorno del lancio, avrai comunque la tua console senza problemi. Ma questa è la Sony che sta prendendo provvedimenti per evitare inutili code presso i rivenditori di tutto il mondo, a causa di questa pandemia.

L’annuncio di Sony di oggi è tecnicamente valido solo per il primo giorno di vendite, ma è improbabile che sia facile trovare una PS5 sugli scaffali dei principali retailer nel primo periodo.

