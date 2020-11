Chi è Armando Anastasio, il terzino napoletano del Rijeka?

Ecco chi è Armando Anastasio, il calciatore napoletano sfiderà il Napoli stasera con la maglia del Rijeka

Armando Anastasio è un centrocampista del Rijeka, nato a Napoli il 24 luglio 1996. Un napoletano doc che nel turno del girone di Europa League sfiderà stasera la sua squadra del cuore con la maglia del Rijeka.

Anastasio è un calciatore di 24 anni, gioca come terzino sinistro per il Rijeka, preso in prestito dal Monza. Armando è stato ceduto alla squadra croata temporaneamente durante la scorsa sessione di mercato. Lo scorso anno il calciatore è riuscito a conquistare la promozione in Serie B.

Armando Anastasio ha manifestato la sua grande passione per il calcio fin da quando era molto piccolo, è cresciuto professionalmente nelle giovanili del Napoli. Negli anni è stato dato in prestito a Lega Pro e Serie B.

Prima di approdare nella squadra del Monza Anastasio ha giocato in diverse squadre, queste sono: Carpi, Parma, Padova, Cosenza e Albino Leffe. Non è l’unico della famiglia noto nel mondo del calcio, tante sono le squadre professionistiche che sono state allenate dal padre di Anastasio, Pierino.

Il terzino ha preso parte anche alle nazionali giovanili under 18 e under 19. Nel corso della scorsa stagione ha conquistato 2 gol, 21 presenze ed è stato promosso in Serie B col Monza. Gioca nel Rijeka da circa un mese.

Sara Fonte

