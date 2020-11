Grande Fratello Vip, comunicato: “Televoto annullato a causa di un provvedimento disciplinare”

Il televoto della puntata di stasera del Grande Fratello Vip è stato annullato per un provvedimento disciplinare. Ecco cosa si legge nel comunicato

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Stasera andrà in onda la sedicesima puntata della quinta edizione del reality, Massimiliano, Francesco, Paolo, Stefania e Maria Teresa non sono più in nomination. Il motivo? Il televoto è stato annullato.

Il comunicato è stato reso noto sui profili social ufficiali del Grande Fratello Vip nella serata di ieri. Questo è ciò che si legge: “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati.“

I tantissimi fan del reality continuano a chiedersi di che si tratta, tante sono le ipotesi ma al momento non sono trapelati altri dettagli. Il destinatario del provvedimento però dovrebbe essere Andrea Zelletta. Era stato proprio il conduttore nei giorni scorsi a far sapere che la produzione del reality lo avrebbe punito.

Cosa ha fatto Zelletta al Grande Fratello Vip? Giorni fa il gieffino è uscito dalla casa per motivi personali, quando è rientrato ha rivelato ad alcuni concorrenti alcune informazioni che non avrebbe dovuto sapere nemmeno lui. Si sa che spoilerare nella casa avvenimenti che succedono fuori è contro il regolamento.

Sicuramente il provvedimenti disciplinare di stasera riguarderà proprio Andrea Zelletta. Il Grande Fratello Vip ha deciso di annullare il televoto per dare spazio al provvedimento, visto che anche Paolo Brosio era in nomination come punizione per aver spoilerato informazioni nella casa.

Ci sarà una nuova squalifica nella casa più spiata d’Italia? In molti non pensano che Andrea Zelletta rischi di essere squalificato al Grande Fratello Vip solo per aver violato il regolamento svelando informazioni agli altri concorrenti. D’altronde Brosio ha fatto la stessa cosa e non è stato squalificato.

Un altro concorrente, di cui non siamo a conoscenza, potrebbe aver commesso qualche irregolarità nella casa? Il provvedimento potrebbe non essere destinato a Zelletta? Per scoprire tutti i dettagli non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di stasera.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui