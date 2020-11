Tartarughe Ninja, un reboot del film degli anni ’90 in arrivo?

Lo scrittore del film delle Tartarughe Ninja, (Teenage Mutant Ninja Turtles) Bobby Herbeck, vuole far tornare sul grande schermo le tartarughe mangiapizza per un reboot aggiornato della trilogia originale degli anni Novanta.

In un’intervista a ComicBook.com, Herbeck, che ha co-scritto il film originale degli anni Novanta Teenage Mutant Ninja Turtles, ha rivelato che gli piacerebbe vedere le tartarughe risalire in superficie per un nuovo sequel che rivisitasse il mondo della trilogia originale utilizzando tutte le ultime tecnologie del Creature Shop di Jim Henson.

“Vogliamo fare un reboot. I nostri fan ci hanno chiesto insistentemente su Instagram: “Perché non fate un reboot del primo film?”.

Anche la produttrice del film originale Kim Dawson ha condiviso il suo entusiasmo per un potenziale sequel, in quanto ha ammesso di aver avuto colloqui con Steve Barron, il regista del film originale Teenage Mutant Ninja Turtles, e con Brian Henson, il figlio del defunto Jim Henson e capo burattinaio del primo film, per la prospettiva di tornare tutti questi anni dopo.

“Voglio dire, ne abbiamo parlato con Steve Barron e Brian Henson, e se ci fosse un’opportunità, se uno degli studi lo ritenesse opportuno, penso che potremmo fare un reboot… Immaginate se Brian Henson avesse accesso alla tecnologia che utilizza oggi per realizzare questi costumi e tutto il resto. Penso che sarebbe fantastico. Un sequel del genere farà davvero piacere al grande pubblico”.

