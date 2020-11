Patrizia De Blanck schiaffeggia Enock, Zorzi sotto choc: “Non l’ha fatto per scherzare”

Patrizia De Blanck ha preso a schiaffi Enock al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi critica il comportamento della contessa

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Patrizia De Blanck, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In più occasioni la contessa è finita al centro delle critiche e delle polemiche a causa del suo atteggiamento nella casa più spiata d’Italia. Tra le varie cose ricordiamo che di recente si è scagliata contro Zorzi dicendogli che doveva spararsi. Poche ore fa ha addirittura alzato le mai a Enock Barwuah.

Lei stessa mentre parlava con Dayane Mello e Stefania Orlando ha raccontato cosa fosse successo. Alle due ha detto di aver schiaffeggiato il gieffino perché voleva abbracciarla mentre stava parlando con Zorzi. Queste le sue parole: “Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo davanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?!”

Anche Tommaso Zorzi ha parlato della vicenda con Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Visibilmente sconvolto ha detto: “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era incavolata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“.

Oppini pensa che il comportamento di Patrizia De Blanck dipenda molto dalla sua età. Ha infatti provato a giustificarla dicendo: “Non è facile alla sua età. Tommy non dico che vada bene, però è stanca, ha un’altra età. Magari mal sopporta certe cose. C’è gente che rompe le scatole più di lei. Non fa apposta a fare certe cose. Ci sono gli 80 anni“.

La produzione del Grande Fratello Vip passerà sopra all’accaduto o prenderà un provvedimento disciplinare nei suoi confronti? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la nuova puntata di stasera per saperne di più.

Sara Fonte

