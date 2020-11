Chi è Beatrice Baldaccini? Età, curiosità e carriera della concorrente di All Together Now

Ecco chi è Beatrice Baldaccini, cantante in gara nella nuova edizione di All Together Now

Beatrice Baldaccini partecipa alla nuova edizione di All Together Now, la cantante e attrice si è così presentata al pubblico: “Sono Beatrice Baldaccini, ho 29 anni e abito a Milano da 10 anni”.

La Baldaccini è nata a Lucca nel 1990. In passato, diretta da Saverio Marconi, ha partecipato a molti musical molto importanti, tra questi Pinocchio – Il grande musical, prodotto dalla Compagnia della Rancia. Ha preso parte anche al musica Grease, dove interpretava Sandy.

Abbiamo visto Beatrice Baldaccini anche su Raidue Stracult come corista ed è stata diretta anche da Claudio Insegno e Paolo Ruffini. Sul suo profilo Instagram è molto seguita, ad oggi vanta quasi 12 mila follower.

A All Together Now ha spiegato la motivazione che l’ha spinta a partecipare al programma condotto da Michelle Hunziker. Queste le sue parole: “Ho un compagno e il nostro progetto è quello di comprare casa. Ma siccome anche lui è un music performer, il mutuo chi te lo dà? Voglio vincere perché quei soldi mi servono, per comprare la casa”.

Questo però non è il suo unico desiderio, con i soldi che potrebbe vincere grazie al programma vorrebbe infatti portare la madre a Machu Picchu perché è un suo grande sogno.

Beatrice Baldaccini ha rivelato che lei e la madre hanno affrontato insieme un periodo molto difficile e delicato, fare quel viaggio insieme le aiuterebbe a voltare pagina e ricominciare. Ha infatti concluso dicendo: “Lei ha fatto in modo che i miei sogni si realizzassero e poi perché abbiamo vissuto un male insieme. Parlo di noi perché lo abbiamo vissuto insieme, oltre che viverlo in prima persona”.

Sara Fonte

