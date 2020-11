Grey’s Anatomy, negli USA la premiere della 17esima stagione: si comincia con un incredibile ritorno

I fan di Grey’s Anatomy hanno atteso questo momento per mesi e mesi. In Italia dovremo pazientare ancora un pò, dato che la 17esima stagione arriverà il 24 novembre su Fox, ma negli Stati Uniti la scorsa notte è andata in onda la premiere delle nuove puntate di una delle serie più amate in tutto il mondo.

La diciassettesima stagione si apre subito con un clamoroso colpo di scena, ovvero il ritorno di Derek Shepherd, marito di Meredith Grey.

Come ricorderanno certamente i fan del medical drama, il personaggio interpretato da Patrick Dempsey era stato ucciso al termine dell’undicesima stagione.

Derek non torna “in carne ed ossa”, ma compare in sogno alla sua amata Meredith, che nella prima puntata della nuova stagione sviene e rivede Derek sulla spiaggia.

Vedendolo in lontananza, Meredith le sussurra parole dolcissime: “Mi manchi”, la frase della donna, con Derek che le va incontro rispondendole: “Lo so”.

Una scena che è bastata per scatenare i fan, che non vedono l’ora di gustarsi le puntate di questa 17esima stagione che mostrerà tutto l’impegno dei medici dell’ospedale Gray Sloan di Seattle nel cercare di fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Ci auguriamo che il nostro spettacolo vi ispiri ad indossare le mascherine per proteggere gli operatori sanitari e proteggerci l’un l’altro”, ha detto la showrunner Krista Vernoff.

