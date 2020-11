Squalifica Bettarini, Nicoletta Larini rompe il silenzio: “Ho sentito volare parole peggiori dentro la casa”

Nicoletta Larini difende Stefano Bettarini, la fidanzata dell’ex gieffino non crede che merivata di essere squalificato dal Grande Fratello Vip

A pochi giorni dalla squalifica di Stefano Bettarini dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, nelle ultime ore anche Nicoletta Larini ha rotto il silenzio per commentare la vicenda.

Prima del provvedimento disciplinare la fidanzata dell’ex gieffino ospite in collegamento a Mattino Cinque aveva già difeso Stefano dicendo di non averlo mai sentito bestemmiare. A detta sua era impossibile che lo avesse fatto nella casa più spiata d’Italia perché è molto credente

Nicoletta Larini non crede che Stefano Bettarini meritava di essere squalificato dal Grande Fratello Vip. Ieri sera sul suo profilo Instagram ha postato una foto del fidanzato, alla quale ha aggiunto la seguente didascalia: “Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, è un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno!“

La fidanzata dell’ex gieffino ha aggiunto: “Ribadisco, che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non è nella sua persona. Vivo Stefano 24h/24 non potrei dire diversamente.. Detto ciò, la squalifica poteva essere evitata..”

Nicoletta Larini ha ribadito che Bettarini non meritava la squalifica : “La parola viene utilizzata come espressione di stupore o di meraviglia… Nessuna imprecazione! (se davvero ha offeso qualcuno) secondo me bastavano le più sincere scuse.. Ma non la squalifica… Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa.”

La fidanzata di Stefano Bettarini ha poi concluso dicendo: “Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa.”

La squalifica di Bettarini continua ad attirare critiche e polemiche. Cosa dirà stasera Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip? Tornerà a parlare della squalifica di Stefano? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.

Sara Fonte

