Uomini e Donne oggi: Aurora svela i suoi sentimenti per Giancarlo, Sperti li accusa

Aurora oggi a Uomini e Donne confessa di essere quasi innamorata di Giancarlo, Gianni Sperti pensa che abbiano un accordo

Inizia oggi una nuova settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Nella scorsa puntata Roberta Di Padua ha interrotto la sua frequentazione con Michele, per lei sono arrivati in studio Tommaso e Maurizio.

Oggi in puntata Sophie Codegoni ha fatto sapere di essere uscita con Matteo, i due sono stati molto bene, il corteggiatore le ha fatto conoscere il suo cane. La tronista è uscita anche con Antonio, i due nei giorni precedenti hanno anche messaggiato, pensava però che fosse Matteo. La cosa ha infastidito non poco Antonio.

Si passa poi a Davide Donadei, il tronista è uscito con Silvia, ha deciso però di eliminarla. Si vede poi l’esterna con Valeria, la loro uscita in studio crea malumore. Diverse sono le reazioni di Chiara e Beatrice. Quest’ultima ha fatto sapere che durante la settimana non ha pensato molto a Davide, i due non si sono sentiti per messaggi. Chiara si è detta invece molto delusa, pensa infatti che Davide abbia lo stesso atteggiamento con tutte. Lui in puntata fa sapere invece di avere una preferita, non svela però il suo nome.

Sembra che al centro dello studio vedremo poi Aurora Tropea, la dama fa sapere che sta continuando a conoscere Giancarlo, ha anche svelato di essere quasi innamorata di lui. Il cavaliere fa sapere di essere preso mentalmente da lei, ma confessa di non essere attratto fisicamente dalla dama.

Gianni Sperti non crede al cavaliere, l’opinionista è convinto che i due si siano messi d’accordo, chiede infatti ad entrambi di dargli i loro telefoni ma non trova niente.

Sara Fonte

