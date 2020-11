Avanti un altro, quando andrà in onda la nuova edizione?

Quando riparte Avanti un altro? Ecco quando andrà in onda la nuova edizione del programma

In molti si chiedono quando andrà in onda la nuova edizione di Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5.

A causa dell’emergenza Coronavirus c’era il rischio che il programma non andasse in onda. Le riprese sono però iniziate lo scorso 22 ottobre. Avanti un altro dovrebbe tornare in onda da gennaio 2021, con 170 nuove puntata. 50 sono le puntate non andate in onda durante la scorsa edizione, 120 sono invece quelle che stanno registrando per la decima edizione.

In studio il pubblico sarà presente. Prima di entrare nel Teatro 1 degli studi Elios di Roma coloro che faranno parte del pubblico dovranno però effettuare il test sierologico. Due è il numero di puntate che verranno registrate ogni giorno, rispettando naturalmente tutte le norme restrittive previste per evitare che il Coronavirus continui a diffondersi.

Al momento non è chiaro se Avanti un altro ripartirà con le puntate che non sono andate in onda la scorsa edizione o se andranno in onda prima le nuove puntate. Non si sa nemmeno se il programma qualche volta andrà in onda in via speciale in prima serata. Per tutti i dettagli della nuova edizione non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate su Canale 5 a partire da gennaio 2021.

Sara Fonte

