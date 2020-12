Cotto e Mangiato ricetta 1 dicembre 2020: tacchinella in cascina

In compagnia dello chef Carlo Sarler oggi vediamo come si fa la tacchinella in cascina

La ricetta

Gli ingredienti della ricetta sono:



Tacchino

Insalata

Maionese

Formaggio grattugiato

Olive

Pomodori

Mozzarella

Procedimento

Cuocere la tacchinella legata prima in pentola e poi in forno a 160 gradi per circa un’ora. Intanto preparare delle palline a base di formaggio e albume di uovo e mettere in congelatore. Quando saranno passati una decina di minuti prenderle e friggerle. Condire l’insalata con una maionese mista a formaggio grattugiato e a un goccio di aceto. Impiattare. Fare il letto di insalata, aggiungere qualche oliva qualche pomodorino e della mozzarella a cubetti, poi le fette di tacchinella e infine le palline di formaggio grattugiato.

