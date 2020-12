Il Black Friday fa andare a ruba anche i “sex robot” realizzati con l’intelligenza artificiale

Un robot sessuale iperrealistico, con intelligenza artificiale e caratteristiche umane, sta riscuotendo un certo successo tra i single.

Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, il robot è andato a ruba durante il Black Friday, anche perchè è stato proposto a prezzi più bassi.

Le bambole basate sull’IA sono diventate sempre più popolari grazie ai progressi tecnologici che consentono agli esperti di creare “compagni di gioco” all’avanguardia.

RealDoll (che sviluppa strumenti di questo tipo dal 1996, ndr) è riuscita a produrre bambole che possono sostenere una conversazione, mentre Silicone Lovers crede che i suoi modelli siano arrivati ad una tale perfezione da risultare praticamente indistinguibili dagli umani stessi.

Le vendite hanno fatto registrare un incremento anche durante la pandemia di coronavirus, che ha costretto milioni di persone in tutto il mondo a rimanere in casa per arginare la diffusione del contagio.

Con il Black Friday, le varie aziende produttrici di queste bambole hanno deciso di proporre forti sconti: il riscontro nella clientela è stato molto elevato.

Le bambole hanno caratteristiche personalizzabili come il colore degli occhi e lo stile del trucco, ma anche il colore dei capezzoli. Gli extra in offerta includono anche lentiggini personalizzate, come riportato sul sito web di RealDoll.

