Chi è Eleonora d’Urso, la sorella di Barbara d’Urso? Oggi è nata la sua prima figlia

Ecco chi è Eleonora d’Urso, la sorella di Barbara d’Urso oggi è diventata mamma per la prima volta

Eleonora d’Urso è un’attrice televisiva e teatrale, nota soprattutto per essere la sorella minore di Barbara d’Urso.

La sorella della più nota conduttrice è nata a Napoli il 18 agosto 1975, le due sono figlie dello stesso padre ma non della stessa madre. Eleonora ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. Completati gli studi ha deciso di lasciare Napoli e trasferirsi a Genova per realizzare il suo sogno di diventare un’attrice.

In passato ha recitato in varie serie Tv molto note, tra queste Il Commissario Rex, Don Matteo e Il Maresciallo Rocca. Grazie al suo talento ha conquistato popolarità in poco tempo, l’abbiamo vista anche in altri importanti cast come Giorni dispari, Classe Mista 3A, Fate come noi, Caro domani e Un difetto di famiglia.

Per un po’ di tempo Eleonora d’Urso è stata lontana dalla televisione, voleva dedicare tutto il suo tempo e il suo impegno al teatro. Nel 2019 ha recitato insieme alla sorella nella serie televisiva La Dottoressa Giò. Ad oggi dirige il Teatro Strada Nuova di Genova.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la 44enne ha conosciuto Michele Olmo nel 2016, i due si sono innamorati e sono convolati a nozze. In estate la sorella di Barbara d’Urso aveva annunciato di essere incinta, la piccola Sofia è nata oggi 1 dicembre. Anche l’amata conduttrice ha annunciato la bellissima notizia sul suo profilo Instagram.

Sara Fonte

