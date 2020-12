Ficarra e Picone lasciano Striscia La Notizia dopo 15 anni: “A tutti quelli che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee”

Ficarra e Picone hanno annunciato ufficialmente il loro addio a Striscia La Notizia. Per i due comici, si tratta di 15 anni di collaborazione che si concludono proprio oggi, 01 Dicembre 2020.

Qual è il motivo dell’addio? In realtà, non ci sono fonti ufficiali e i due non l’hanno detto. Anche se per loro questa sarà l’ultima settimana a conduzione del Tg satirico, hanno tenuto a ringraziare tutti per l’affetto.

E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone Ficarra e Picone

I due, dopo l’annuncio in televisione, lo hanno detto anche su Instagram con questo post.

Il post ha ottenuto quasi 39 mila like e più di 2000 commenti sul profilo ufficiale dei due da 336 mila followers.

In ogni caso, la coppia comica non esclude la possibilità di poter riprendere la collaborazione con Striscia in tempi migliori.

