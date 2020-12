Chi è Gabriele Parpiglia, il conduttore e autore di Seconda Vita?

Ecco chi è Gabriele Parpiglia. Età e carriera del noto giornalista, autore, scrittore e conduttore televisivo

Gabriele Parpiglia è un noto giornalista, conduttore e scrittore molto conosciuto nel mondo dei Vip, spesso svela gossip e indiscrezioni su personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Il giornalista del settimanale Chi è uno dei collaboratori più fidati di Alfonso Signorini. Su Real Time conduce la seconda edizione di Seconda Vita.

Gabriele Parpiglia è nato il 3 febbraio 1979 a Reggio Calabria, ha manifestato la sua grande passione per il giornalismo sin da quando era piccolo. Per realizzare il suo sogno dopo il diploma si è trasferito a Milano, dopo aver frequentato l’Università Cattolica è diventato un giornalista professionista. Il suo primo articolo lo pubblicò sul magazine GQ con il titolo ‘Le notti brave del fenomeno” riferito alle uscite serali di Ronaldo‘.

Oltre ad essere un noto e stimato giornalista Gabriele Parpiglia è anche un autore, scrittore e conduttore televisivo. Dopo aver svolto l’apprendistato per Panorama come cronista, ha iniziato a scrivere per vari settimanali, tra questi Tv Sorrisi e Canzoni e Chi. Ha firmato anche diverse e importanti inchiesti per Panorama.

Parpiglia ha condotto un programma su RTL102.5 ed è autore di diversi programmi televisivi. Ha scritto anche due libri: Formentera 14 nel 2017 e La Porta del Cuore nel 2018. Gabriele Parpiglia è stato autore di alcune trasmissioni Tv come il Grande Fratello Vip, Verissimo, Tiki Taka e L’Isola dei Famosi.

Il noto giornalista è conduttore a autore di Seconda Vita, in onda su Real Time. Nel programma intervista personaggi noti del mondo dello spettacolo e rivela momenti privati della loro vita e della loro carriera. La puntata del 9 dicembre 2020 è dedicata alla storia di Tommaso Zorzi, attuale concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono molte le informazioni che si conoscono sul noto giornalista. Gabriele Parpiglia è molto attivo sul suo profilo Instagram, dove conta 610mila follower, ma della sua vita privata non lascia trapelare quasi nulla. Il noto scrittore e giornalista è sempre molto riservato, al momento non è chiaro se sia impegnato sentimentalmente o se sia single.

Sara Fonte

