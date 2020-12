Chi è Sandra Lee, conosciuta come come Dr. Pimple Popper, la Dottoressa Schiaccia Brufoli?

Ecco chi è Sandra Lee, dermatologa soprattutto nota come Dottoressa Pimple Popper, che significa Dottoressa Schiaccia Brufoli

Sandra Lee, nota anche come ‘La Dottoressa Schiaccia Brufoli‘ è una dermatologa molto famosa. È la protagonista dell’omonima serie Tv su Real Time.

La nota dermatologa è nata il 20 dicembre 1970 nel Queens, le sue origini sono asiatiche, i suoi genitori sono infatti originari della Malesia. Insieme alla sua famiglia si è trasferita New York quando aveva cinque anni.

Sandra Lee si è iscritta all’Università della California nella Facoltà di Medicina, dove si è appassionata subito alla dermatologia. Ad interessarla erano soprattutto strane protuberanze e deformità, per questo è stata soprannominata Dottoressa Pimple Popper, che significa Dottoressa Schiaccia Brufoli.

La famosa e stimata dermatologa si è specializzata a San Diego in chirurgia estetica, soprattutto in trattamenti laser. È poi diventata membro dell’American Academy of Dermatology, dell’American Society for Dermatologic Surgery, dell’American Academy of Cosmetic Surgery e dell’American Society for Mohs Surgery.

Nel 2015 Sandra Lee è diventata famosa dopo aver pubblicato su Youtube alcuni video delle sue operazioni. Con il tempo ha iniziato a pubblicare i video anche su Facebook e Instagram, diventando sempre più nota. Nel 2017 ha lanciato la sua line di prodotti per la cura delle pelle, la SLMD Skincare Products. Ha anche pubblicato un libro, ‘Put your best face forward‘.

La maggiore notorietà l’ha raggiunta però nel 2018 per aver recitato nei panni di protagonista nella serie televisiva “La dottoressa Pimple Popper”, in onda su Real Time.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la famosa dermatologa nel 2000 è convolata a nozze con il marito Jeffrey Rebish, anche lui è un dermatologo. Dal loro amore sono nati due figli, oggi hanno 14 e 13 anni.

Sara Fonte

