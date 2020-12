Natale 2020 in musica: quali saranno i tormentoni del period natalizio?

Natale con i tormentoni, niente feste, regali, amici, luci, pranzi, gioia e molto altro. Incontri, pace, amore, serenità, parenti come un tempo non sono permessi. Solo tanta musica. Questo sarà il Santo Natale. Un’occasione per stare insieme convivialmente, magari per via telematica. Oggi si sta con la musica e Fedez è il più ascoltato.

Natale in musica, Fedez primo in classifica

Anno 2020, cambia anche il Natale e il modo di viverlo. Il clima è mutato e non solo metereologicamente. Non siamo certo portati a vivere le festività tranquillamente.

Niente abbracci, pochi cenoni e pranzi luculliani, un Natale in musica! Nessuna vacanza da organizzare. Tutti nella propria casa, in famiglia, strettamente con chi abitiamo.

A sollevarci il morale, arrivano i tormentoni, canzoni che alla stregua dei più datati film di Natale, ci fanno sorridere. Fedez è tra i più ascoltati. Le radio trasmettono di frequente la sua canzone.

Bella storia, il brano di Fedez è il più trasmesso dalle radio

Il Natale si festeggerà così in questo sfortunato 2020. Di sicuro, ascolteremo anche Let it snow o Jingle Bells, Achille Lauro e Annalisa canteranno una potente Jingle Bell Rock.

Sarà compito della musica di distrarci. Ascolteremo Don’ t worry dei Boomdabash o Contatto dei Negramaro. Ligabue ci allieterà con Volente o nolente di Ligabue ed Elisa con il telefono che “dipendesse da me suonerebbe solo notizie belle”.

Appena trascorso l’estate, già si pensava al Natale e alle classiche musiche, come Last Christmas degli Wham o All I want for Christmas is you di Mariah Carey e non solo.

Per la prima volta, la musica scelta è collegata all’ attualità e al momento in cui stiamo vivendo. Cacceremo con il pop la malinconia e ogni brano verrà ascoltato in modo diverso. Sarà un Natale diverso, per certi versi più sentito.

Non mancheranno tristezze, nemmeno, però, la speranza e l’ottimismo per affrontare il momento. I brani che ascolteremo rimarranno a testimonianza della voglia di contatto. La musica porterà gioia, ci unirà come non mai!

