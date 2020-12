Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: “Il padre non l’ha abbandonata”

L’ex di Selvaggia Roma ha svelato la verità sul suo rapporto con il padre, ecco cosa ha detto Francesco Chiofalo su Instagram

Francesco Chiofalo nelle ultime ore si è scagliato ancora una volta contro l’ex fidanzata Selvaggia Roma, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La Roma sta cercando di mettersi a nudo nella casa più spiata d’Italia per farsi conoscere meglio dal pubblico. Più volte si è lasciata sfuggire dettagli sul suo difficile passato, soprattutto sul complicato rapporto che ha con il padre.

Selvaggia Roma ha più volte accusato il padre di averla abbandonata quando era piccola. A detta sua sono stati molti i momenti bui affrontati a causa del loro rapporto. Nella casa ha addirittura svelato di aver pensato al suicidio in passato, ce l’aveva con il padre e voleva farlo stare male.

Ieri l’ex fidanzato della gieffina ha svelato però un’altra verità. Rispondendo ad alcune ask sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver conosciuto il padre di Selvaggia quando stavano insieme. A detta non è vero che l’uomo l’ha abbandonata quando era una bambina.

Tra le varie cose Francesco Chiofalo ha detto: “Il padre di Selvaggia è una persona molto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena, e questo non mi risulta essere il comportamento di un padre che abbandona la figlia”.

Tra Selvaggia Roma e il padre anni fa sono scoppiate davvero delle discussioni, ma non perché l’ha abbandonata. In merito a ciò Chiofalo ha rivelato: “C’era sì un rapporto conflittuale col padre, ma la conflittualità è nata quando lei ha compiuto 18 anni: lui voleva che lei imparasse un mestiere, ma lei ha deciso di andare a fare la cubista nelle discoteche, cosa che il padre non ha mai digerito”.

Selvaggia Roma ha davvero mentito al Grande Fratello Vip in merito al suo conflittuale rapporto con il padre? Il conduttore cercherà di fare chiarezza nel corso della 25esima puntata del reality? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire la verità.

Sara Fonte

