Uomini e Donne, oggi: Valentina si difende dalle accuse, Valeria lascia il programma

Valentina oggi a Uomini e Donne si difende dalle accuse di Maurizio, Davide spiega perché non è uscito con Valeria, lei lascia il programma

Va in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne, questa riparte da dove era finita ieri, cioè lo scontro scoppiato in studio tra Gemma, Maurizio e Valentina.

Valentina ha messo in guardia la dama torinese dicendole che Maurizio le diceva sempre di non provare alcun interesse per lei. Maurizio si difende dalle accuse di Valentina dicendo che è una bugiarda e tira in ballo alcuni screenshot di una conversazione avvenuta tra la dama e Costantino. Lui è rimasto poco tempo in trasmissione, a quanto pare lei aveva cercato di convincerlo a raccontare che insieme avevano solo visto un film.

A quanto pare le cose potrebbero essere andate in un altro modo, sembra infatti che volesse tenere nascosto il fatto di aver avuto dei rapporti con Costantino. Sembra che Valentina abbia avuto rapporti anche con Nicola M., lui in puntata non è però presente perché era positivo al Coronavirus quando è stata registrata la puntata.

In puntata i due sono stati accusati di avere un accordo. A quanto pare lei voleva attendere che lui tornasse in studio per lasciare insieme il programma. Sembra quindi che la conoscenza con Maurizio era solo un modo per prendere tempo in attesa del ritorno di Nicola.

Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News si passa poi ai tronisti. Davide Donadei è uscito solo con Chiara, lasciando Beatrice a casa. In studio quest’ultima appare molto arrabbiata, il tronista le ribadisce però che lei continua ad essere la sua preferita. Ha preferito fare l’esterna con Chiara perché il loro percorso è più indietro rispetto a quello con Beatrice.

Donadei ha spiegato di non essere uscito con Valeria perché nei camerini ha sentito Giorgio, corteggiatore di Sophie, dire che in puntata lo guardava spesso. La corteggiatrice appare molto nervosa in puntata, a detta sua non conosce Giorgio, infastidita decide di lasciare il programma. Davide non cerca di farla restare, la conduttrice fa notare che il comportamento del tronista dimostra che è interessato solo a Beatrice e Chiara.

Spazio poi ad Armando Incarnato, il cavaliere è uscito con Lucrezia. La Comanducci è tornata da poco a Uomini e Donne per lui, ma la loro esterna non è andata benissimo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui