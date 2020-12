Chi è Federico Fashion Style? Età, carriera e vita privata del noto hair stylist dei vip

Ecco chi è Federico Fashion Style, uno dei più noti hair stylist dei vip

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, è un Hair Stylist famoso frequentato anche da tantissimi vip. È anche il protagonista de Il Salone Delle Meraviglie e del Beauty Bus in onda su Real Time.

Il noto hair style è nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, in provincia di Roma, sin da piccolo ha manifestato la sua grande passione per il lavoro che svolge. Quando aveva cinque anni si divertiva a fare acconciature alla madre, lei è stata la sua prima cliente. All’età di 13 anni è andato a lavorare nel salone di parrucchieri di un amico del padre, l’uomo notò subito il suo grande talento.

Negli anni è diventato sempre più bravo nel suo lavoro. Dopo aver compiuto 18 anni ha aperto il suo primo negozio ad Anzio. Nel tempo ha creato il suo personaggio Federico Fashion Style, gestendo uno dei più famosi saloni d’Italia. Poco dopo, grazie al suo incredibile talento, ha aperto altri due saloni in Sardegna e in Corso Como a Milano. Ha poi aperto un altro negozio a Roma, in Piazza di Spagna, uno all’Euro e uno in Zona Napoli.

Nel 2019 Real Time lo ha scelto come protagonista del programma Il salone delle meraviglie. Nel noto programma fa vedere la sua giornata tipo e mostra a tutti il suo talento. Al programma hanno partecipato nei panni di ospiti molti personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra questi Giulia De Lellis, Aida Yespica, Guendalina Canessa e molte altre ancora.

A giugno del 2020 Federico Lauri ha aperto un nuovo salone di parrucchieria dentro la rinascente di Roma.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto parrucchiere dei vip da molti anni è sposato con una donna di nome Letizia. Dal loro amore nel 2017 è nata una figlia, Sophie Maelle, nata grazie all’inseminazione artificiale. Federico Fashion Style continua a conquistare molti successi dal punto di vista lavorativo. È molto amato anche sui social, sul suo profilo Instagram è seguito da 1milione di follower.

Sara Fonte

