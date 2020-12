GF Vip, squalificato Nardi per frasi sessiste, De Grenet fa infuriare i telespettatori: “Squallore difende Nardi”

Nardi squalificato dal GF Vip 5 per frasi sessiste contro alcune inquiline e la De Grenet lo difende: Twitter non approva

Nella puntata di venerdì 18 dicembre del GF Vip 5 sono arrivati i fatidici provvedimenti per Filippo Nardi dopo le frasi sessiste contro la Ruta e altre inquiline. Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale il dj italo-inglese per fargli notare con filmato tutte le espressioni infelici, che ha utilizzato durante la settimana. “Sono basito, non me ne sono accorto” ha dichiarato Nardi dopo il video in questione. L’ex naufrago ha poi spiegato che erano semplicemente battute e che è a conoscenza che molti non capiscono il suo umorismo.

E’intervenuta anche Guenda Goria che ha detto a Filippo: “Mi dispiace perché potevi portare una sana follia all’interno della casa”. il disk jockey ha replicato: “Mi dispiace non volevo offendere tua madre”. Il conduttore ha proseguito pronunciando le parole della nota del programma: “Filippo sai molto bene che stare nella casa implica delle responsabilità. Hai usato espressioni che oltre ad essere offensive hanno violato regole e spirito del Grande Fratello Vip La conseguenza è inevitabile: sei squalificato dal gioco“.

Dopodiché, c’è stato un dibattito tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet sulla questione Filippo Nardi. “Scusami Samantha, posso avere il mio carattere. Io ho bisogno di capire per conoscere una persona”, ha spiegato Ruta alla De Grenet. Quest’ultima ha replicato: “Ma perché non lo avevi detto prima, così almeno la smetteva con quelle frasi. Si sarebbe scusato”-

A queste dichiarazioni, il pubblico di Twitter si è scagliato contro la De Grenet accusandola di fare del victim blaming sulla Ruta, ovvero farla sentire in colpa di quanto accaduto con Nardi.

Samantha De Grenet la facciamo accomodare subito fuori, che con questo victim blaming si è svelata, via #gfvip — EliGreg STAN account | Sei un gufo ? (@pierangeliGreg) December 18, 2020

Ma lo squallore di Samantha de Grenet che da donna, sentendo quelle frasi orribili, si sente di difendere Nardi? #gfvip no words — Aurora (@Lovelyaur) December 18, 2020

Samantha de Grenet che incolpa MTR di non aver fatto notare a Filippo Nardi le sue uscite schifose così che si limitasse e evitasse l'espulsione dal #gfvip è anche peggio di Nardi! Basta incolpare la vittima!!! CHE SCHIFO#GFVIP5 — iaia (@iaiaOjosama) December 18, 2020

