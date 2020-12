Cotto e Mangiato ricetta 22 dicembre 2020: lasagna light

Un classico per Natale oggi a Cotto e Mangiato. Tessa ha preparato la lasagna light.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

500 grammi di spinaci

250 grammi di ricotta

500 grammi di lasagne fresche

Noci

Formaggio grattugiato

mozzarella

Latte q.b.

Procedimento

In pentola con aglio e olio far appassire gli spinaci e poi strizzarli per bene. Frullarli insieme alla ricotta alle noci e al parmigiano, poi aggiungere la ricotta. Aggiungere anche del latte per rendere più liquido il composto. In una pirofila mettere uno strato di spinaci, pasta poi ancora spinaci mozzarella formaggio grattugiato finché la pirofila non sarà piena. Mettere in forno a 200 gradi per qualche minuto.

