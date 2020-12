GF Vip, Samantha De Grenet rischia l’espulsione per frasi gravi contro la Orlando: “La uccido”

La soubrette ha utilizzato frasi piuttosto gravi nei confronti della collega Stefania Orlando: il web grida all’espulsione

Forte tensione tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet al GF Vip 5. Le due inquiline hanno litigato furiosamente per via di una teglia da forno e nonostante abbiano provato a chiarirsi, la situazione è degenerata. Dopo la bagarre, infatti, Samantha si è appartata con Sonia Lorenzini, con la quale ha sfogato tutta la sua rabbia nei confronti di Stefania. Non solo: la donna ha usato delle frasi piuttosto gravi, che potrebbero mettere a rischio la sua permanenza all’interno della casa.

“Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo “che insegnamento dai a tuo figlio”, ma oh!” ha esordito Samantha, parlando della Orlando. “Ma io ti uccido! Cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega un c***, non me ne frega un c**!” ha sbottato duramente la De Grenet, incitando la produzione alla squalifica. “Capisco come tu ti possa sentire toccata da quella frase”, ha detto Sonia provando a far ragionare Samantha, accecata dalla rabbia.

SDG: "Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi" #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

“La stoppavi subito” ha poi aggiunto Sonia. “Le sarei saltata al collo, forse non hai capito come sono io”, ha replicato Samantha. “Una persona qualsiasi essa sia, se si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto! Potrei metterti le mani addosso” ha aggiunto la De Grenet, ancora piuttosto furiosa.

SDG: "Non puoi mettere in mezzo mio figlio. Io le metterei le mani al collo"

Ma mò rigiriamo che è Stefania a tirare in mezzo i figli? #GFVIP pic.twitter.com/v883g8btbK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

Il web però non perdona e ha gridato subito all’espulsione della soubrette classe 1970. “A casa!!! Fuori samantha In più rigira anche le cose. Del figlio che la guarda a casa lo ha detto lei oggi nella lite!” ha commentato un utente di Twitter con l’hashtag fuorisamantha finito tra i trend topic.

A casa!!! #fuorisamantha!! In più rigira anche le cose. Del figlio che la guarda a casa lo ha detto lei oggi nella lite!#FuoriSDG — Vero2887 (@vcarugini) December 22, 2020

Samanta io piuttosto mi preoccuperei per le cose che tuo figlio sente dire da TE. Quando mai una persona deve dire di ucciderne un’altra!? Davvero di una pochezza… fuori subito. Mi vergogno per lei. Uno SCHIFO #GFVIP #fuorisamantha — angevalsecchii (@angevalsecchii) December 22, 2020

Insomma, che cosa accadrà prossimamente? Nella prossima puntata del Gf Vip, la produzione valuterà quale provvedimento prendere nei confronti della De Grenet per via delle sue dichiarazioni sulla collega.

