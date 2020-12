Adua Del Vesco piange per Dayane: “Mi fa male, si sta allontanando”

Dayane Mello prende le distanze da Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip, l’attrice non riesce a trattenere le lacrime nella casa

Adua Del Vesco e Dayane Mello sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Per settimane la speciale amicizia nata tra loro nella casa più spiata d’Italia ha attirato l’attenzione e la curiosità di moltissimi telespettatori. Le due si ritagliavano spesso momenti tutti loro, fatti di affetto e tenerezze, si sono scambiate anche molti baci in bocca.

Negli ultimi giorni però il loro rapporto è cambiato e questo fa stare davvero male l’attrice. Poche ore fa Adua Del Vesco si è lasciata andare ad un nuovo sfogo mentre parlava con Samantha De Grenet. La gieffina non è riuscita a trattenere le lacrime, non capisce perché l’atteggiamento dell’amica nei suoi confronti sia cambiato.

Riferendosi a Dayane Mello, tra le varie cose, la Del Vesco a Samantha ha detto: “Dayane tiene dentro e accumula, e ogni volta che abbiamo una discussione tira fuori cose passate. Lei mi recrimina il fatto che parlo con tutti, ma se mi sento di confidarmi con altre persone che problema c’è? Io parlo delle mie cose, ma non ho mai detto qualcosa su di lei.”

La gieffina ha poi ammesso che il distacco tra lei e Dayane la fa stare male: “Mi fa male vedere certe situazioni e sento di non avere più il mio punto di riferimento. Lei si sta allontanando poco a poco“.

Mentre Adua si sfogava è intervenuta Cecilia Capriotti dicendo che Dayane le ha spiegato perché ce l’ha con lei. Questo è ciò che ha detto: “Non vuole parlare con lei. È rimasta male per la nomination che ha fatto Rosalinda a Sonia. Le ho detto di chiarire, ma ha detto di no”.

Stefania Orlando, visibilmente incredula, ha detto: “Una deve rispettare le nomination degli altri. Dayane ce l’ha con Rosalinda per la nomination che Rosalinda ha fatto a un’altra persona, è assurda questa cosa”.

Giacomo Urtis dopo aver sentito la loro conversazione è intervenuto dicendo che a parer suo Dayane Mello c’è rimasta male perché Adua non le ha detto prima che avrebbe nominato Sonia. La Orlando ha quindi concluso dicendo: “Ma non si può nemmeno dire prima, lo sai no? È contro il regolamento”.

Ci sarà un chiarimento tra Adua Del Vesco e Dayane Mello al Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte

