Cotto e Mangiato ricetta 24 dicembre 2020: il bollito

Per questa Vigilia di Natale, Tessa ci delizia con un classico della cucina italiana. Stiamo parlando del bollito. Vediamo insieme la ricetta.

La ricetta

Per gli ingredienti avremo bisogno di:

verdure per brodo

Lingua di vitello

Testina arrotolata di vitello

Carne mista

Mezza gallina

Prezzemolo

Olio

Pane ammollato

Procedimento

In tre diverse pentole alte fare tre brodi differenti (con cipolla e carota). In ognuna versare rispettivamente la lingua, la testina arrotolata, la gallina col misto carne. Nel mentre tutto cuoce, fare la salsina verde a base di prezzemolo aglio acciughe e pane ammalato tutto mixato insieme. Dopo 40 minuti scolare le carni cotte, tagliarle metterle in vassoio.

