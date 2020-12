La danza delle libellule in onda su Rai 5

La danza delle libellule è la prossima opera che sarà trasmessa su Rai 5.

Un’opera degna di nota

la versione messa in onda sul canale RAI è quella trasposta presso il Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste. Non c’è altro da dire se non che La danza delle libellule rappresenta un’operetta di Franz Lehar. Assolutamente da guardare per capire a pieno la trama.

Cast e regia

Ottima la regia affidata a Luisa Crismani, resa ancora più celebre dalle coreografie di Sergio Japino. Sul podio il Maestro Guerrino Gruber.

Nel cast vedremo Daniela Mazzuccato, Aurora Banfi, Max Renè Cosotti, Sandro Massimini, Umberto Raho. Regia tv di Tonino Del Colle.

