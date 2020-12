Massimo Cannoletta parla di Insinna: “Cultura immensa anche se non lo lascia vedere”, poi la sorpresa in studio

Intervistato a Da noi… A ruota libera, l’ex campione dell’Eredità ha raccontato il suo percorso nel game show e ha speso belle parole su Flavio Insinna

Nell’ultima puntata di Da Noi… A ruota libera, è stato ospitato Massimo Cannoletta, ex campione de L’Eredità. La conduttrice Francesca Fialdini ha iniziato la sua intervista, chiedendo al suo ospite qualcosa in più sul rapporto con Flavio Insinna.

“E’ una persona straordinaria, di una cultura immensa anche se non lo lascia vedere. Mi ha consentito di essere rilassato, di potermi concentrare, devo dirgli grazie” ha esordito così Massimo. L’ex campione ha poi spiegato di aver scherzato con il conduttore dell’Eredità, prendendo un po’ in giro le trasmissioni che utilizzano l’escamotage della lacrima facile. La commozione però ha preso il sopravvento nell’ultima puntata.

Sull’ultimo saluto al game show di Rai Uno, ha spiegato: “Avevo dato all’Eredità quello che potevo dare. Non mi sembrava giusto nei confronti degli altri concorrenti che vorrebbero giocare e togliere il posto”. A quel punto, Massimo ha fatto chiarezza sul motivo per cui aveva scelto di non rispondere ad un quesito di cui conosceva la risposta nel “triello” contro il signor Tommaso: “Quei soldi potevano far comodo, questo signore che lavora alle ferrovie aveva tutto il diritto, una volta accumulato un montepremi, di giocarselo lui”. Riguardo alla dura disapprovazione del pubblico riguardo la sua scelta, ha replicato con un semplice: “Agli occhi dei puri ogni gesto è giusto”.

Infine, Flavio Insinna ha raggiunto lo studio di Da noi… A ruota libera per fare una sorpresa al suo ex concorrente. “Poteva arrivare fino a marzo, ma come dice Chaplin, di tutta la carriera si ricorderanno l’ultimo inchino” ha chiosato il conduttore, complimentandosi con Massimo.

