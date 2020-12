5 liti televisive più trash e memorabili del 2020

Il 2020 è terminato: quali sono le litigate più trash e indimenticabili dell’anno appena trascorso? Ecco la classifica

E’ ufficialmente terminato il 2020, un anno così complicato per tutti noi, ma allo stesso tempo ha regalato momenti trash, che rimarranno nella storia della televisione italiana. Dalla Rai a Mediaset a Sky: ecco una classifica delle 5 migliori liti accadute quest’anno.

Bugo e Morgan a Sanremo 2020

In questa classifica non poteva mancare la lite tra Bugo e Morgan dietro le quinte di Sanremo 2020. Tutto è accaduto prima di salire sul palco dell’Ariston, momento in cui due erano piuttosto agitati e hanno battibeccato animatamente davanti a fonici, musicisti, concorrenti, personaggi dello spettacolo e non solo. Il cantautore classe 1972 ha continuato a stuzzicare il collega, che ha replicato: “Hai iniziato tu, mica io”. Durante il battibecco, qualcuno dello staff ha dichiara ai due: “Dovete salire sul palco”. Insomma, questo era solo l’antipasto di quella lite, che poi è proseguita fino al cambio delle parole del brano “Sincero”.

2. Lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi

In una puntata di Live-Non è la d’Urso, Sgarbi ha avuto un’ accesa discussione la conduttrice Barbara. L’argomento? Le presunte raccomandazioni di una delle concorrenti de La Pupa e il secchione. Il critico d’arte è andato su tutte le furie e ha attaccato Barbara D’Urso, che l’ha invitato ad abbandonare lo studio.

Fonte: TGcom24

3. Pierluigi Diaco con “vuoi condurre tu?”

Pierluigi Diaco al terzo posto delle litigate televisive più indimenticabili del 2020. Il conduttore di Io e Te ha avuto degli atteggiamenti piuttosto discutibili, tanto da scatenare delle vere e proprie polemiche tra gli ospiti. Tre le sue liti, c’è quella avuta con Monica Setta durante un’intervista a Io e Te. Il padrone di casa ha parlato delle difficoltà riscontrate dalla collega nel momento dell’assegnazione alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia, iniziando ad incalzare: “Ma il pregiudizio ideologico nei tuoi confronti”. A quel punto, Monica lo ha fermato con un: “Qual era“. Diaco, rimasto confuso, ha interrotto il discorso fino a calare il gelo, per poi perdere le staffe: “Vuoi condurre tu?”.

4. Scontro Magalli e Adriana Volpe

Lo scontro a distanza tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è stato molto virale sui social e non solo. Da un lato lui l’ha presa in giro per il basso numero ascolti di Ogni Mattina, scrivendo su Facebook un post con: “0,9%, tutti zitti, chi deve capire capisce…“. A quel punto, è arrivata la piccata risposta dell’ex collega, che dichiara: “Non riesci a farmi stare zitta”.

5. Battibecco tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci

A concedere l’ultima litigata trash più indimenticabile del 2020, è stata Antonella Elia in veste di opinionista del GF Vip 5. L’ex showgirl di Non è la Rai, infatti, ha più volte criticato Elisabetta Gregoraci per i suo corteggiamento ambiguo nei confronti di Pierpaolo Pretelli. A detta della Elia, sarebbero degli atteggiamenti da “gatta morta”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui