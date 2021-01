Giulia Salemi e Pretelli, la situazione si fa piccante sotto le coperte: scoppia la passione nella notte

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più intimi al Grande Fratello Vip, sotto le coperte scoppia la passione tra loro

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ormai senza freni al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella notte i due si sono lasciati andare ancora una volta alla passione, la situazione questa volta sembra essersi fatta ancora più bollente. Giulia e Pretelli erano a letto insieme, si sono scambiati baci molto passionali e piccanti. Sotto le coperte si vedeva qualcosa muoversi, probabilmente erano le loro mani, a quel punto la regia ha cambiato inquadratura.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più intimi al Grande Fratello Vip. I due si sono baciati e stuzzicati sotto le coperte, eppure poche ore prima la gieffina aveva detto a Zorzi che non avrebbe dormito mai con Pretelli nella casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha duramente criticato il bacio che Giulia e Pier si sono scambiati durante la diretta di venerdì. A detta sua baciarsi in quel modo in diretta non fa parte del suo gusto. Tra le varie cose le ha detto: “Se voi volete fare così a me va benissimo, io parlo del mio gusto. Però poi non ti lamentare se la gente ti fischia, se arrivano aerei o delle frasi della madre di Pierpaolo.”

Zorzi aveva poi aggiunto: “In diretta hai dato un limone che sembra quelli che dai da sbronza. Limonare duro in diretta non fa parte del mio gusto. A maggior ragione queste cose le hai già fatte in tv in passato.”

È stato in quel momento che Giulia Salemi ha detto che non avrebbe dormito con Pierpaolo Pretelli. Queste le sue parole: “Amore, in realtà non sto facendo le stesse cose di due anni fa perché con Francesco dormivamo insieme tutte le notte, ci baciavamo sempre e litigavamo sempre tantissimo. Era una situazione molto più complicata. Con Pier mi sono promessa di non dormirci mai”.

Sara Fonte

