Temptation Island, Alberto e Speranza sono tornati insieme? Lui svela la verità

Speranza Capasso non ha perdonato Alberto Maritato dopo Temptation Island, ecco cosa ha detto lui su Instagram

Si torna a parlare di Speranza Capasso e Alberto Maritato, i due hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Dopo 16 anni di relazione avevano deciso di mettere alla prova il loro amore, lei aveva detto di essere pronta a convolare a nozze e metter su famiglia, lui però aveva ancora dei dubbi. L’atteggiamento di Alberto nel villaggio ha fatto non poco discutere, sin dall’inizio si è infatti avvicinato alla tentatrice Nunzia. I due si sono anche scambiati baci passionali, tutto ciò ha fatto soffrire non poco Speranza.

Al falò di confronto Alberto Maritato ha messo fine alla sua relazione con la Capasso dicendo di non essere più innamorato di lei. Un mese dopo durante un nuovo confronto Speranza alla Marcuzzi aveva rivelato che lei e l’ex si stavano riavvicinando perché lui si era reso conto di provare ancora dei sentimenti per lei. In quell’occasione lei ha però scoperto che Alberto continuava a sentire di nascosto la single Nunzia, si erano anche incontrati ed era scattato un nuovo bacio tra loro.

Delusa ancora dal 33enne Speranza Calasso si era detta convinta di non voler più continuare la loro storia d’amore. Lui pentito ha fatto di tutto per cercare di riconquistare la sua fiducia e il suo amore in questi mesi. In molti continuano a chiedersi se ci sia stato un ritorno di fiamma tra loro.

Nei giorni scorsi Alberto Maritato su Instagram ha postato un lungo messaggio dedicato all’ex fidanzata. Il 33enne si è detto consapevole degli errori che ha commesso nei confronti della Capasso, si è poi mostrato dispiaciuto per il fatto che lei non abbia voluto concedergli un’altra possibilità.

Poche ore fa l’ex fidanzato di Speranza Calasso ha rotto ancora una volta il silenzio su Instagram. Un utente gli ha chiesto se sia davvero finita con l’ex fidanzata, lui ha così risposto: “Al momento non ci sono i presupposti per ricominciare. Quindi è giusto che ognuno prenda la sua strada”.

Con le sue parole Alberto ha quindi confermato che non c’è stato nessun ritorno di fiamma con Speranza. La loro rottura è definitiva o proveranno a riconciliarsi col tempo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui