Claudio Amendola morto per Wikipedia: tutto un misunderstanding?

Claudio Amendola non è morto.

Ma stavolta non si tratta di una fake news come capitato in passato ad altri vip, ritrovatisi a leggere della propria morte (fake).

Stavolta ad ingannare (e a spaventare) i fan è stato un aggiornamento di Wikipedia, laddove alla data di nascita dell’attore (16 febbraio 1963) è stata aggiunta una (ribadiamo, falsa) data di morte.

Potete vedere l’immagine in questione a corredo del pezzo.

Da segnalare come ‘Claudio Amendola’ sia diventato termine di tendenza su Twitter, dove i fan si sono riversati per avere notizie – preoccupati sulle sorti dell’amato attore capitolino.

Di seguito alcuni dei tweet in merito:

ho perso dieci anni di vita con la falsa notizia della morte di claudio amendola stavo per frignare non facciamo scherzi — m ?? (@fvnzioniamo) January 12, 2021

Claudio Amendola quando domani mattina leggerá di essere morto su Wikipedia pic.twitter.com/I5zIXp6uRR — Kat ? (@6dimattina_) January 12, 2021

E c’è anche chi prova a spiegare quello che parrebbe essere un misunderstanding

No Claudio Amendola non è morto. Qualcuno ha male interpretato questo articolo CALM DOWN pic.twitter.com/MXNRW34ssP — andromeda ? reietta (@anightinflorenc) January 12, 2021

