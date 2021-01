Station 19 stagione 4 dal 12 Gennaio su Fox: trama e cast

Dal 12 Gennaio su Fox, in onda la quarta stagione di Station 19. Cosa avrà in serbo per noi?

Dove eravamo rimasti

La stagiione 3 aveva avuto una chiusura esplosiva, nel vero senso della parola, quindi eravamo in attesa di capire

La trama

Nella quarta stagione scopriremo che la mamma di di Andy è viva. L astoria sarà poi incentrata sulla convalescenza di Sullivan. Torneremo a vedere Maya insieme a Carina che ha preso contezza di esser stata vittima di abuso. Ma migliorerà grazie al rapporto con la dottoressa. Ci sarà anche un cambiamento relazionale tra Dean e Victoria.

Cast, attori e personaggi

Circa cast e personaggi vedremo ancora:

Jaina Lee Ortiz nei panni di Andy Herrera,

Jason George sarà Ben Warren,

Danielle Savre è Maya Bishop,

Grey Damon è Jack Gibson,

Barrett Doss è Victoria Hughes,

Jay Hayden è Travis Montgomery,

Okieriete Onaodowan è Dean Miller,

Boris Kodjoe è Robert Sullivan.

