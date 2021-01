Amici come prima, trama e curiosità sul film con Boldi e De Sica del 2018

Amici come prima è la commedia italiana di Christian De Sica e Massimo Boldi che andrà in onda stasera, in prima serata e in prima visione, alle ore 21.21 su Canale 5.

Ecco quali sono tutte le curiosità, il trailer ufficiale, la trama e il cast di questa pellicola del 2018.

Amici come prima: trama, trailer, cast e curiosità

Amici come prima è stato il primo film di Boldi e De Sica dopo 13 anni di addio.

De Sica interpreta il ruolo di Cesare Proietti, che gestisce un albergo per conto di Massimo Colombo (interpretato da Massimo Boldi) e da sua figlia. Quando l’albergo cambia proprietario, l’uomo si ritrova a fare le pulizie.

Rifiuta il ruolo e prova un’altra strada, ma il ruolo è già stato dato all’ex portinaio. Così, per sbarcare il lunario, decide di vestirsi da donna e di fare la badante di Colombo, che si finge paraplegico.

Tutto questo regge, finché l’albergo non prepara una festa a Massimo e la moglie di Cesare vuole partecipare per lanciare la carriera musicale del figlio…

Il cast è composto da:

Massimo Boldi: Massimo Colombo;

Christian De Sica: Cesare Proietti / Lisa Sandrelli;

Regina Orioli: Luciana Colombo;

Maurizio Casagrande: Marco Gallo;

Lunetta Savino: Carla;

Francesco Bruni: Matteo Proietti;

Shi Yang Shi: Direttore Lahu Wong;

Vincenzo Failla: Commissario di Polizia;

Roberta Potrich: Madame Lafitte;

Claudio Insegno: Commercialista Brumotti;

Luis Molteni: Portinaio del palazzo;

Mariella Bozzetti: Suocera di Cesare Proietti;

Micol Azzurro: Ragazza nella sauna delle terme;

Margherita Volo: Badante tedesca;

Claudio Abbiati: Professor Marchetti;

Francesco Facchinetti: Sé stesso;

Elenoire Ferruzzi: Sé stessa;

Costanza Calabrese: Sé stessa.

Il film è stato girato in Italia, nelle città di: Milano, Cassano d’Adda, Como, Monza, Lecco e Lesmo. Le riprese sono durate un mese e mezzo, tra l’11 giugno e il 28 luglio 2018.

Alla fine, è uscito nelle sale il 19 dicembre del 2018. Il film ha incassato al botteghino mondiale oltre gli 8 milioni di euro.

I nomi dei personaggi per De Sica e Boldi sono ripresi dai loro film di maggiore successo: Fratelli d’Italia (1989), Anni 90 (1992), Paparazzi (1998) e Tifosi (1999), Vacanze di Natale ’95 (1995), Vacanze di Natale 2000 (1999) e Matrimonio alle Bahamas (2007).

Infine, anche nelle battute si ricordano i vecchi cinepanettoni insieme.

