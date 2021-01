Parker, trama e curiosità sull’action movie del 2013

Parker è la pellicola live action che andrà in onda stasera, in prima serata, alle ore 21.22 su Rai 4.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film del 2013, trama, trailer, cast e curiosità.

Parker: trama, curiosità, trailer e cast

Parker è un film di produzione americana del 2013. Il film è la trasposizione del libro pubblicato dal 2000 Flashfire: fuoco a volontà, scritto da Donald E. Westlake.

In passato, il personaggio era stato protagonista di due film:

Senza un attimo di tregua del 1967;

Payback – La rivincita di Porter del 1999.

Solo in questo film, però, si usa il nome originale del personaggio nei 20 libri di Westlake, perché l’autore dei libri era morto nel 2008.

Infatti, prima l’autore non aveva mai concesso l’uso del nome originale. nel film, Parker è un ladro bravissimo, che, però, ha degli scrupoli. Non fa male a nessuno e cerca di non derubare i poveri.

Quando una banda lo ingaggia e lo vuole contattare anche per un secondo furto, lui si rifiuta. Per reazione, la banda lo lascia semi-morto sul ciglio della strada.

Così, l’uomo giura di vendicarsi, con conseguenze catastrofiche per chi ha tentato di ucciderlo.

Il film è costato 30 milioni di dollari. In Italia, è uscito nelle sale l’8 maggio 2014.

Leggi anche => Amici come prima, trama e curiosità sul film con Boldi e De Sica del 2018

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui