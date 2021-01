Matilde Brandi torna single: “Marco mi ha lasciata, da mesi frequenta un’altra”

Matilde Brandi svela di essere stata lasciata dal compagno, lui frequentava già un’altra donna quando è uscita dal Grande Fratello Vip

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Matilde Brandi, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina sarà ospite a Verissimo nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Dopo il reality la sua storia d’amore con il compagno Marco è finita, stavano insieme da circa vent’anni. I due non sono mai diventati marito e moglie, anche se lei lo desiderava, dalla loro relazione sono nate due figlie.

Nella casa più spiata d’Italia aveva rivelato che stavano attraversando un momento di crisi, una crisi che dopo il reality si è trasformata in una rottura definitiva. A Silvia Toffanin ha raccontato: “Ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’.”

Matilde Brandi è stata lasciata dal compagno per telefono, non hanno nemmeno avuto un confronto. Lei stessa ha detto: “Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Prima della messa in onda della puntata tramite un post pubblicato stanotte su Instagram la ballerina ci ha tenuto a rassicurare tutti dicendo che sta bene, si è poi lasciata sfuggire un curioso retroscena. Quale? Marco frequenta un’altra donna già da mesi.

Questo è ciò che si legge nella didascalia del post: “Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui. Detto questo sono felice perché so che non mi merita!”

Matilde Brandi ha poi concluso con queste parole: “Non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla ! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene ( come ha fatto lui con me) è un papà straordinario e questo basta!”

Sara Fonte

