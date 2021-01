Gerry Scotti e le letterine, dove sono adesso, dopo Passaparola?

Veline, letterine, Meteorine, skateboard: le ragazzine della porta accanto sono state una vera rivoluzione televisiva. Ricci le fece piroettare con vestitini succinti, altri conduttori e programmi, oltre Striscia al notizia le hanno rese famose, ottenendo una ventata di innovazione e di successo.

Conduttori e trasmissioni contornate da belle ragazze: dove mostrano, ora, il loro talento?

Che fine hanno fatto le letterine di PassaParola, come sono diventate?

Vi siete mai chiesti come siano ora le ragazzine degli anni 90? Vediamo insieme come sono diventate oggi e di che cosa si occupano.

Gerry Scotti con il famoso Passaparola è stato sicuramente uno dei programmi cult di Mediaset. Le Letterine hanno movimentato non poco il programma e molte di loro hanno avuto una fantastica carriera in seguito.

Ilary Blasi e Silvia Toffanin conducono in tv programmi importanti del polinsesto mediaset e non solo. La prima che abbiamo nominato è stata letterina del programma dal 2001 al 2003.

Oggi lavora come conduttrice e il pubblico la segue entusiasta. Sposata con Francesco Totti, è una madre brillante e famosa.

Una letterina timida, conduce Verissimo

Silvia Toffanin era tra le ragazze più timide della trasmissione. Oggi conduce Verissimo ed è la compagna di Piersilvio Berlusconi, con cui ha due figli.

Alessia Mancini ha, in seguito partecipato anche all’isola dei famosi ed è sposata con Flavio Montrucchio. Sono due magnifici genitori.

Ludmilla Radchenko è stata l’unica straniera fra le ragazze di Passaparola, per due anni. Molto popolare nei quiz, oggi è un’appassionata pittrice e madre di due figli, oltre che moglie della grande Iena Matteo Viviani.

Alessia Fabiani divenuta popolare con il quiz di Gerry Scotti, ma ha avuto anche una splendida carriera a teatro. Oggi è madre di due gemelli.

Alessia Ventura e Daniela Bello

Alessia Ventura, altro storico volto della trasmissione, ha spopolato anche con il programma Ok, il prezzo è giusto. Adesso è una magnifica conduttrice soprattutto di programmi di sport e calcio.

Daniela Bello ha fatto parte del cast dall’inizio fino alla terza stagione, nel 2002. Ballerina in altri programmi, ha condotto fino al 2009 Melaverde, e successivamente ha svolto ruoli.

Molte letterine sono ancora tra noi, più belle che mai e, nel tempo la loro bellezza e fama è aumentata.

