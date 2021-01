La Boheme di Puccini in onda su Rai 5

Questa versione de La Boheme che andrà in onda su Rai 5, risale al 2014 e fu messo in scena per il Festival Puccini.

Andata in scena al Gran Teatro all’aperto “Giacomo Puccini” di Torre del Lago la storia ha una eloquenza unica. Nel ruolo della protagonista la grande Dessì viene affiancata al tenore Fabio Armiliato, suo compagno nell’arte e nella vita, nei panni di Rodolfo.

Per la scena è a cura del regista Ettore Scola, che supera il suo esordio da professionista nel migliore dei modi. La direzione musicale è affidata a Valerio Galli, che guida l’Orchestra e il Coro del Festival Puccini. La regia televisiva è di Francesca Nesler

