Giulia Salemi, il duro attacco di Guendalina Tavassi: “Mi fece una cosa orribile”

Guendalina Tavassi a Casa Chi si scaglia contro Giulia Salemi, ecco cosa le avrebbe fatto la gieffina

Si torna a parlare di Giulia Salemi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nelle scorse ore la gieffina ha ricevuto pesanti critiche da Guendalina Tavassi. L’ex gieffina, ospite a Casa Chi, l’ha duramente attaccata dicendo in modo chiaro e diretto che prova molta antipatica nei confronti dell’influencer.

A quanto pare è successo qualcosa tra loro in passato ed è per questo che la Tavassi non sopporta Giulia Salemi. Questo è ciò che ha raccontato durante la diretta su Instagram di Casa Chi: “Partiamo dal fatto che questa persona mi sta veramente antipatica, mi stai parlando del nulla. Non mi stanno antipatiche molte persone, ma lei tanto. Lei mi fece una cosa orribile.”

Guendalina Tavassi ha continuato dicendo: “Non mi piace power e non la stimo, ma poi come parla? C’è un precedente tra noi. Magari lei non si è accorta perché lo fa quotidianamente di scavalcare le persone. Si approfitta anche delle situazioni. Fece una cosa grave in diretta televisiva in uno show di Paola Perego.“

Di che si tratta? La Tavassi in merito allo sgarbo che la gieffina le fece anni fa ha spiegato: “Eravamo in diretta ospiti dalla Perego. Parlando durante il talk la Perego in pubblicità mi si avvicinò e mi disse ‘Guenda mi farebbe piacere averti ospite anche sabato prossimo’. Quindi appena rientriamo dalla pubblicità io presenterò la puntata della settimana successiva e tu dirai ‘e ci sarò anche io’.“

E ancora: “Tornando Giulia Salemi prese il microfono e disse: ‘Ci vediamo sabato con Giulia Salemi’. Io sono rimasta senza parole. La Perego allora andò avanti e disse ‘saremo con Giulia Salemi sabato prossimo’. Talmente ero arrabbiata che non guardai più il programma. Quel gesto in diretta è stato brutto. Sarebbe stato bello se la Perego l’avesse fermata, ma era in diretta”.

Guendalina Tavassi è convinta che Giulia Salemi sia disposta a tutto per ottenere notorietà. Ha poi concluso lanciando un nuovo attacco alla gieffina: “Mi piacerebbe sapere chi doveva entrare al suo posto al Grande Fratello Vip. Forse lunedì prossimo la vedremo al posto di Alfonso Signorini”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui