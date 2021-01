Domenica In, Teo Mammuccari fa uno scherzo a Tony Renis, ma finisce in modo infelice e si scusa

Teo Mammuccari, ospite a Domenica In, fa uno scherzo telefonico a Tony Renis, ma gli dice che è chiuso in casa da 11 mesi: imbarazzo in diretta

Nella puntata del 24 gennaio Domenica In, Teo Mammuccari ha pensato di fare degli scherzi telefonici con la complicità di Mara Venier. Come è noto, Teo ha sempre avuto questa forte passione, dato che conduceva un programma su Rai 1 proprio incentrato sugli scherzi telefonici ai vip e non solo. Momenti goliardici che ha voluto ripetere anche oggi in studio con la padrona di casa. Teo ha contattato Jerry Calà, ma lo scherzo è terminato subito a causa della risata riconoscibilissima di Mara.

A quel punto, Mammuccari ha deciso di chiamare Tony Renis, amico della Venier. “Pronto sono il direttore di Rai 1 e mi deve rispondere ad una domanda” ha esordito Teo, imitando la voce di Stefano Coletta. Teo ha poi chiesto a Renis se era disponibile per un progetto in tv, in particolare ad un concorso canoro. “Lo sa che non sono disponibile” ha replicato Tony. “Ma sta dormendo? Se sta dormendo, mi dia degli orari…” ha chiesto Teo. “Ma continuo a non capirla. Sono 11 mesi che sto chiuso in casa” ha dichiarato il cantante e compositore. A quel punto, Teo imbarazzato si è scusato con Tony pensando fosse malato.

“Tra poco compio 83 anni e io e mia moglie siamo a rischio” ha spiegato Tony, dichiarandosi spaventato dalla possibilità di contrarre il Covid 19. “Dai uno schiaffo alla vita, Tony” ha replicato Teo, dando un consiglio all’amico per tirarlo su di morale e di non farsi prendere troppo dalla paura. Insomma, Mammuccari non ha voluto minimizzare il pericolo del virus, ma spingere Renis a provare a godersi attimi di vita, nonostante la difficoltà del periodo.

