Chi è Matilda De Angelis, una delle co-conduttrici di Sanremo 2021?

Ecco chi è Matilda De Angelis, l’attrice affiancherà Amadeus in una delle serate di Sanremo 2021 come co-conduttrice

Matilda De Angelis è una giovane attrice già molto nota nel mondo dello spettacolo. La 25enne è una delle protagoniste della serie ‘The Undoing’ e affiancherà Amadeus nei panni di co-conduttrice in una delle cinque serata della nuova edizione del Festival di Sanremo.

L’attrice è nata l’11 settembre 1995 a Bologna, tra le sue più grandi passioni c’è sempre stata la musica, per dodici anni ha studiato ginnastica artistica. Giovanissima ha iniziato prendere lezioni di violini e chitarra acustica, imparando anche a comporre canzoni. Per anni ha fatto parte della band musicale Rumba de Bodas.

Nel 2014 Matilda De Angelis ha fatto un provino per il cinema, ottenne il ruolo di protagonista nel fil Veloce come il vento al fianco del noto e stimato Stefano Accorsi. Da quel momento è diventata un’attrice molto nota e amata, ha recitato in diversi film e serie tv come Una famiglia e Il premio e Tutto può succedere. La giovane e talentuosa attrice nel 2019 ha iniziato anche a far parte del cast de I ragazzi dello Zecchino d’Oro.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice da molto tempo è fidanzato con l’attore Andrea Arcangeli, tante sono le foto di coppia che postano sui loro profili Instagram. In passato Matilda De Angelis ha dovuto affrontare un momento molto delicato della sua vita, all’età di 16 anni ha infatti iniziato a soffrire di anoressia, ne è uscita dopo qualche anno e oggi sta bene.

Tra poche settimane andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo, la De Angelis affiancherà Amadeus nel ruolo di co-conduttrice in una delle cinque serate.

Sara Fonte

