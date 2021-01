Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 11

La settimana scorsa era uscita la notizia di un presunto flirt tra Guenda Goria e Filippo Nardi. Mercoledì sul settimanale Chi, sono uscite delle foto che ritraevano i due per le strade di Milano a braccetto. La ragazza il giorno dopo a Pomeriggio Cinque, ha smentito la relazione con Nardi. Qua le sue parole: “Ho incontrato Filippo per un chiarimento lui ci ha tenuto a chiarire con me privatamente. Dopo la trasmissione siamo andati in centro a prendere un caffè, poi mi ha riaccompagnato a casa. Voleva spiegarmi il suo punto di vista”.

Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando ha risposto ad Andrea Roncato che a live non è la D’Urso ha sostenuto, che il matrimonio tra lui e Stefania Orlando è finito perché lei lo avrebbe tradito e lasciato per andare a vivere con un altro: “La cosa che più mi dispiace è che Andrea abbia deciso di parlare adesso. Non mi è piaciuta la mancanza di delicatezza nei confronti di Stefania che si trova chiusa nella Casa, non può controbattere ed era anche al televoto. Ha rilasciato quelle dichiarazioni contro una persona che non si può difendere, in un momento della sua vita in cui sta cercando un riscatto personale e professionale. L’ha attaccata in maniera gratuita dopo anni di silenzio, non è stata una dimostrazione di affetto, al di là di quello che ha detto. Un gesto che mi ha lasciato perplesso. Le dichiarazioni della figlia della moglie (le frasi di Giulia Elettra Gorietti, ndr), poi, non sono state molto carine. Conoscendo inoltre i rapporti che c’erano tra noi e Andrea, non mi è piaciuta per niente. Siamo passati dal “voi siete la mia famiglia, vi vorrei sempre nella mia vita” all’andare in prima serata a dire cose non vere. I nostri rapporti erano buoni, ottimi. Lui ha detto che erano anni e anni che non ci frequentavamo ma non è così. Non abbiamo nulla contro l’attuale compagna (Nicole Moscariello, sua moglie dal 2017, ndr), Stefania in primis. Siamo felici se Andrea è felice. Però siamo passati dall’”essere una famiglia”, stare insieme e frequentarci a non mandare nemmeno un sms di cortesia per gli auguri. Mi sembra un fatto grosso. Questo da prima del matrimonio di Andrea: più o meno è coinciso tutto con l’inizio della sua storia. Stefania non è mai stata una donna ingombrante come lui ha affermato nell’intervista, basta chiedere alla precedente compagna con cui siamo in ottimi rapporti tuttora (sarebbe Alessandra Nardo, ndr). Andrea ha detto una serie di “cattiverie” gratuite e Stefania è stata destabilizzata”

Questi i fatti salienti della settimana. Vi aspetto alla prossima baci velenosi a tutti

