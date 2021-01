Se no i xe mati, no li volemo in onda su Rai 5

Se no i xe mati, no li volemo andrà in onda nel pomeriggio di sabato 30 gennaio su Rai 5.

La storia

Al centro della storia ci sono tre vecchi amici, provenienti da una goliardica associazione denominata “Se no i xe mati no li volemo”, con sede in un paese del Veneto.



I tre vivono dell’usufrutto di un palazzo signorile, lasciato in eredità all’associazione dal conte Bardonazzi. Un giorno l’avvocato Giostra, altero e baldanzoso, fa sapere che l’immboile non può essere più usato perchè gli associati sono venuti meno alle clausole di utilizzo dei beni. Inizia così una farsa grottesca destinata a diventare un dramma.

Il cast

In scena vedremo Cesco Baseggio, Sergio Tofano, Gino Cavalieri, Toni Barbi, Angelo Tomei, Aldo Barberito, Andreina Paul, Marina Dolfin, Mario Bardella, Leda Palma, Adelaide Gobbi.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui