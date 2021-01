Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 13

Buongiorno! Ma questa settimana nella casa del Gfvip è successo di tutto e io adoro!

Lunedì in puntata Giulia Salemi dopo aver parlato per settimane, di quanto lei tenga all’ amicizia con Tommaso, a differenza del ragazzo, che fa? Gli toglie la possibilità di andare in finale?Aveva di fronte Zelletta, Tommaso e Pierpaolo e a uno dei 3 doveva togliere la possibilità di andare in finale, tutti si aspettavano scegliesse Zelletta, visto che lo conosce da tre mesi, e invece a sorpresa ha scelto Tommaso. Nel gioco tutto è lecito e alla fine ha fatto una scelta strategica. Per facilitare il suo fidanzato( Pierpaolo) ha tolto di mezzo il più forte. Ci sta, quello che mi fa andare ai matti però, è che fino al giorno prima aveva accusato Tommaso di essere un cattivo amico? la capite l’incorenza tra i suoi discorsi e le sue azioni?Anche Pierpaolo comunque ci ha messo del suo, tra Tommaso e Zenga alla domanda ” chi merita la finale” , il Petrelli sceglie Zenga ??? ma come si fa? Sono 5 mesi che il programma va avanti grazie a Tommaso e la finale la merita Zenga? Follia!Dopo queste scelte ovviamente in settimana , Tommaso ha punzecchiato i Prelemi, che hanno cercato di giustificarsi in 1000 modi diversi, tanto che li farei entrare a pieno titolo nel libro dei Guinness, categoria ” il maggior numero di scuse fantasiose in un giorno”??Questo ha portato ad un favoloso dissing anche fuori dalla casa, tra Matteo, migliore amico della Salemi e Gaia Zorzi sorella di Tommaso. Se non lo avete visto vi consiglio di cercare su Twitter perché merita?Maria Teresa Ruta la trovo sempre più paracula, in puntata quando lei e la Orlando dovevano scegliere a chi togliere la possibilità di andare al televoto per il finalista, ha detto senza ombra di dubbio Pierpaolo, l’abbiamo sentita tutti, ieri il gf ha fatto dire a tutti, uno per uno chi vorrebbero in finale e lei ha scelto Pierpaolo. Ma come? ??? quando Stefania le ha fatto notare che era stupita ma che forse aveva capito perché lo aveva fatto e cioè per scampare a due nomination, una di Giulia e una di Pierpaolo, Maria Teresa è scappata in lacrime offesa a morte che cinema ragazzi? io la penso esattamente come la Orlando, la Ruta ha studiato questa sua mossa per alleggerirsi da due nomination. La trovo la più stratega e giocatrice di tutti, non fa e non dice mai nulla per caso. Tanto che due minuti dopo aver chiarito con Stefania, Maria Teresa era a riferire tutto a Pierpaolo, ovviamente ribaltando la frittata, di cui è campionessa mondiale?Ultima cosa dopo l’incontro in puntata, tra Giuliano e Rosalinda, lei non ha dissolto i dubbi sulla loro relazione. Ora, io col mio panettiere, ho un modo di rapportarmi molto più caloroso, di loro due che invece sono fidanzati. Ma li avete visti? Due pezzi di ghiaccio, manco quando vado dal commercialista ho quella faccia contrita che aveva lei. Lui con una verve che manco una salma??? no per carità ma sono fidanzati veramente o è un’altra favola di Adua? Ma la cosa più pesante è stato quel ti voglio bene finale che ha detto lei, cioè, lo ha friendzonato davanti a tutta Italia praticamente. Un ti voglio bene che si dice ad un fratello, non certo al fidanzato che non vedi da 5 mesi. Ho adorato?

Per questa settimana è tuttoBaci velenosi

