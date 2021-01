Andrea Zenga, confronto con papà Walter al Grande Fratello Vip: la promessa

Andrea Zenga ieri sera al Grande Fratello Vip ha incontrato il padre Walter Zenga, ecco cosa si sono promessi

È andata in onda ieri 29 gennaio 2021 su Canale 5 la 35esima puntata del Grande Fratello Vip, tanti i colpi di scena tra questi anche il confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter.

Prima di incontrare il figlio l’allenatore a Signorini ha detto che è sempre stato abituato a vedere i figli dopo molto tempo. Quando loro erano piccoli allenava in Italia e loro stavano negli Emirati Arabi, non li ha visti per cinque mesi. Per lui è sempre stato complicato essere presente con i suoi figli dal momento che vive in tre continenti diversi.

Walter Zenga ci ha tenuto a precisare che non è in guerra con il figlio, non lo ha mai attaccato. Ha poi detto: “Io il problema non l’ho tirato fuori. Me lo sarei tenuto per conto mio, senza intromissioni. Anche perché onestamente oggi come oggi i social creano molte situazioni negative. Trovarsi sotto la foto dei propri bambini degli insulti non è bello, perché nessuno conosce la verità”. Ha poi precisato che il post pubblicato qualche settimana fa non era contro Andrea.

Alfonso Signorini ha poi parlato con Andrea Zenga, al gieffino ha chiesto se ha mai sperato di incontrare il padre al Grande Fratello Vip. Lui ha così risposto: “Speranza onestamente no, che potesse esserci ne sono consapevole e sono pronto a prendermi le mie responsabilità. Preferirei farlo fuori, ma capisco che è stato tirato in ballo e che ha il diritto di potersi esprimere”.

Su invito di Signorini il gieffino è poi andato in giardino, sulla passerella è arrivato il padre. L’allenatore ad Andrea, tra le varie cose, ha detto: “Ho grande rispetto di te e quello che dici. Sono convinto che quello che dici lo pensi, ma non ho mai avuto in una vita tutti gli insulti che ho avuto. Neanche quando facevo i derby. La verità è quella che viene raccontata. Tu sei un uomo, hai detto una cosa che non hai ricordi d’infanzia. Io li ho invece.”

Walter Zenga ha aggiunto: “Sai che una persona separata come me, e che ho vissuto all’estero, ma non voglio giustificarmi o dire che non ho colpe. Mi prendo le mie responsabilità. Dico solo una cosa e la facciamo finita, quando esci da qua, io ti aspetto. Io ci sono sempre stato, ci sarò quando esci. Ci vediamo dove vuoi tu. Parliamo da uomo a uomo, poi quale saranno le nostre decisioni lo vediamo insieme”.

Il gieffino al padre ha detto che non c’è una decisione da prendere. Voleva sentirlo più vicino e interessato alla sua vita e al posto in cui è cresciuto. Gli ha poi chiaramente detto che ha bisogno di dimostrazioni da parte sua. Al padre ha poi chiesto: “Ma se non fossi venuto qui lo avresti fatto il primo passo?”. Questa è stata la risposta dell’ex calciatore: “Assolutamente sì. Ci sono cose che non sai”. Al figlio ha poi detto: “Sono contento di averti visto”, Andrea ha risposto che anche lui era contento di averlo visto.

Dopo l’incontro con il padre Andrea Zenga non è riuscito a trattenere le lacrime. Su richiesta di Alfonso si è recato in confessionale, il conduttore gli ha detto che ciò che era successo era una cosa bella. A parer suo da parte di entrambi c’è voglia di avere un rapporto. Il gieffino ha poi concluso dicendo: “L’ho apprezzato più di quanto non pensassi”.

Sara Fonte

